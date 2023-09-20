AK Parti Kayseri Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret ederek yapılan projeler ve AB Bilgi Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Kayseri Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Üyesi ve TR-AB Karma Parlamento Komisyon Üyesi olan Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile ilk olarak oda sicil ve ticaret sicil birimlerini gezen Cıngı, odaya işlem yapmaya gelen üyelerle de yakından ilgilendi. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ni ziyaret eden Milletvekili Cıngı, hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Ticaret Odası’nın yapmış olduğu hizmetleri tüm şehir olarak takip ve takdir ettiklerini ifade etti.

Globalleşen dünyada Kayseri’deki üretim potansiyelinin ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte ihracat verilen önem ve bu uğurda yapılan çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirten Cıngı, “Dünyada iki önemli gelişme var. Birisi globalleşme bir diğeri ise dijitalleşme yani e-ticaret. Bu konuda Ticaret Odamızın yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan. Ben sosyal medyadan da verilen eğitimleri takip ettim. AB üzerine 9 sene master ve doktora seviyesinde çalışmış birisi olarak özellikle yakından takip ediyorum. Şehrimizin gelişmesi e-ticaret ve ihracat ile olacak. Bu arada bu e-dönüşümü gerçekleştirebilirsek müteşebbislerimizi, üreticilerimizi dijital pazara adapte edebilirsek o zaman çok daha yüksek başarılara ulaşacağız. Şehrimizdeki kişi başı milli gelirin artmasını da önemli ölçüde etkileyecek, gelişmelere sahne olacak. Şehrimizin geleceği ihracatta ve e-ticarette.” açıklamasında bulundu.

“HEPİMİZ İŞİN BİR TARAFINDAN TUTACAĞIZ Kİ KALKINMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLELİM”

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi çalışanlarına destek sözü veren Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Avrupa Birliği ile alakalı projelerde biz daha şehrimizde üretim, dış ticaret yapmış birisi olarak şimdi de Kayseri Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Komisyonu üyesi ve Avrupa Konseyi olarak ta burada kardeşlerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olabilmek için çaba sarf edeceğiz. Size açık çek veriyoruz. Kendi eksenimiz etrafında ne yapabilirsek şehrimiz ticaretine ve dijital ticaretine, ihracatına katkı yapmak için özellikle Avrupa Birliği çalışmalarında bir telefon kadar yakınız. Hepimiz işin bir tarafından tutacağız ki şehrimizdeki kalkınmayı ve ticari büyümeyi gerçekleştirebilelim. Avrupa Birliği projeleri gerçekten önemli. Çünkü biz Türkiye olarak bu havuza katkı sağlıyoruz. Ama çoğu zaman maalesef hibe yardımlarda, programlarda verdiğimiz kadarını bile ülkemize alamıyoruz. Hem o projeyi başarıyla geçirip bu güzel ortamı oluşturduğunuz için hem bu işin felsefesini içselleştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. En azında burada bile istihdamı tetikleyen çok önemli gelişmeler bunlar. Sizlere başarılar diliyorum. Başkanıma da bu desteklerinden dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum.”

“TÜRKİYE’DE İLK KURULAN AB BİLGİ MERKEZLERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı’ya ziyaretinden ve samimi açıklamalarından dolayı teşekkür eden Başkan Ömer Gülsoy, “25 bin üyemizle Kayseri’nin en büyük meslek kuruluşu olarak dünyada girişimcilik ve ticaret alanındaki gelişmeleri ve uygulamaları yakından takip ediyoruz. Sürdürdüğümüz projeler ve eğitim faaliyetlerimizle üyelerimizin ve şehrimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. “ dedi.

AB Bilgi Merkezi hakkında bilgiler veren Gülsoy, “Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, 1996 yılında, Türkiye'nin değişik bölgelerindeki AB ve AB Türkiye ilişkileri konularında bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla AB Bilgi Ağı oluşturuldu. Kayseri Ticaret Odası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasındaki protokol kapsamında 07 Ocak 1997 yılında kurularak faaliyetlerine başladı. Şuanda 19 AB Bilgi merkezi hizmetlerine devam etmektedir. Birimimiz Türkiye’de kurulan ilk bilgi merkezleri arasında yer almaktadır. Bugüne kadar birçok projeye imza attık.” diye konuştu.

“KAGUTİM KAYSERİ İHRACATINA ÖNEMLİ KATKILAR VERME HEDEFİYLE KURULDU”

AB tarafından finanse edilen ve ENHANCER projesi çerçevesinde İCMPD tarafından desteklenen kısa adı KAGUTİM olan Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi hakkında da bilgiler veren Gülsoy, “KAGUTİM’i Kayseri’nin ihracatına önemli katkılar verme hedefiyle kurduk. Yenilikçi bir anlayışla tasarlanan merkezimiz özellikle ihracat odaklı kurulan girişimci firmalar için bir kuluçka merkezi olacak. Yeni teknolojilerle donatılmış, paylaşımlı ofisler, toplantı ve eğitim salonları gibi fiziki alanlar içeren proje, İhracat yapmakta olan ve uluslararası pazarlara açılmak isteyen firmaların, dış ticaret istihbaratı, danışmanlık, girişimcilik ve dış ticaret eğitimleri alabileceği bir ortak kullanım alanı olarak hizmetlerine başladı. GKAS firmalarında desteklendiği merkez, KTO üyelerinin dış ticaret konusundaki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Kayseri’nin ihracatının artırılması, yeni pazarların ve sektörlerin bulunması, katma değerli ve yenilikçi ürünlerin entegrasyonu merkezin önemli görevleri arasında. Merkez aynı zamanda ihracat konusunda yapacağı periyodik yayın ve araştırma raporları ile Kayseri’nin bu konudaki veri tabanını da oluşturmayı hedefliyor. “ açıklamasında bulundu.

“TÜM ÜYELERİMİZİN İHRACAT YAPMALARI KONUSUNDA MÜCADELE VERİYORUZ”

Üyelerinin ülke içinde ve özellikle yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü, firmaların karlılık ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla bütünsel bir yaklaşımla, e-ticaret, e-ihracat, uluslararası ticaret alanında projeler yürüttüğünü ifade eden Gülsoy, “Üreten şehirler Programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Oran Kalkınma Ajansı destekleri ile Kayseri E-ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projemizi hayata geçirdik. Proje ile 120 firmaya 3 haftalık E-Ticaret ve E-İhracat eğitimleri verdik. 20 firmaya nitelikli danışmalık hizmeti veriyoruz. Oda bünyesinde eğitilen 6 mentör arkadaşımız aracılığı ile dijital ticarete yeni başlayan ve bu konuda gelişme göstermek isteyen üyelere danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyoruz. İhracata çok büyük önem veriyoruz.

Tüm üyelerimizin ihracat yapmaları konusunda mücadele veriyoruz. Mentör arkadaşlarımız haftanın 3 günü sahaya iniyorlar. Eğitim vermiş olduğumuz 120 firmamızı tek tek ziyaret ediyorlar. Sıkıntılarını dinliyorlar. Mentörlük hizmetlerine devam ediyorlar. Bu merkezimiz için 264 Bin Euro’luk bir destek aldık. Destekleri önemsiyoruz. Bu destekler bizim bir teşvik anlamına geliyor. Kayserili iş insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bizim için dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Programda altını kalın çizgilerle çizdi. Bizim de amacımız, hem dijital platformlarda hem de dijitalleşme ve yeşil dönüşümde eğitimlerimiz devam edecek. Sizin de Avrupa Birliği komisyonunda olmanızda bize güç veriyor. Açıkta çek verdiniz. Bu arkadaşlarımız sizi sık sık rahatsız ederler.” diye konuştu.