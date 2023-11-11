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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları, 19 şehirde yaklaşık 170 bin ağacın dikilmesini hedefleyen büyük çaplı bir ağaçlandırma kampanyasını başlatıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bu etkinlik, Avrupa Komisyonu'nun küresel "Map My Tree" kampanyasının bir parçası olup, bugün kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlayacak.

Ağaç dikme çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü'nün denetiminde 11 – 21 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van şehirlerinde gerçekleştirilecek. Kampanya, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'un 21 Kasım tarihlerinde Muğla'ya yapacağı ziyarette resmi olarak tamamlanacak.

AB Türkiye Delegasyonu, çevresel sorunların çözümünde kolektif eylemin önemini vurgulamak ve anlamlı bir etki yaratmak için yerel ortaklarla bir araya geliyor. AB Bilgi Merkezlerine ev sahipliği yapan on yedi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından temsil edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ege İş İnsanları Derneği (ESIAD) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV), bu girişimin ortakları arasında. Bu etkinlik, küresel iklim değişikliği mücadelesine katkı sağlamanın yanı sıra, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini simgeleyecek."

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen ağaç dikimi etkinliği 11.11.2023 tarihinde Yamula Barajı Kuşçu Marina mevkiinde kurulan KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirilecek.