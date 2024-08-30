Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gülsoy, “Bu büyük zafer, bu topraklardaki son şaheserimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşunu müjdeleyen cemredir. “ dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere verdi:

“26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Türk milleti, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdeleyen bir cemredir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının en büyük nişanesidir. Aziz milletimizin, bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda, ilelebet kalma kararlılığının bir göstergesi ve ilanıdır. Bu büyük zafer, her şeyini kaybetmiş olan aziz milletimizin neleri başarabileceğini tüm dünyaya net olarak göstermiştir.

Bilinmelidir ve hiç unutulmamalıdır ki; bu topraklarda bin yıllık kökleri olan 30 Ağustos ruhu, 102’inci yılında da hala canlıdır, diridir, yaşamaktadır. Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin güç kaynağıdır. Bugün milletçe aynı ruh ile mücadele veriyoruz. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü tehdit edenlere karşı vatan için, şanlı bayrağımız için candan, yardan ve serden geçmeye hazır ve kararlıyız. Dün Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Büyük Taarruz’da, yakın dönemde 15 Temmuz’da olduğu gibi, bugün ve yarın da bekamıza sahip çıkacağız. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz milletimizin müşterek hissi olarak, “Bağımsızlık benim karakterimdir” demiştir. Bizlerde bir ve beraber var olacağız, hür olacağız. Bu ikrarla, bu topraklarda yaşamaya, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağız.

Bugün bizlere düşen, bütün zorlukları aşarak kurduğumuz cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin birliği ve ulusumuzun bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 102. yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.“