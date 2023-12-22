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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Zamanı daha verimli kullanmak için çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, dijital çağa entegre olmak mecburiyetinde olduğumuzu belirterek, “ E-Ticareti ve E-İhracatı ıskalarsak emin olun geride kalacağız. Değişimin hızına ayak uyduramazsanız, rekabet edemezsiniz. Yok olur gidersiniz.” dedi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Oniki.net tarafından yapay zeka destekli konsepti ile düzenlediği ‘E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nın açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve dönüştüğünü belirten Gülsoy, “Ticaret de bu değişimin tam merkezinde. Devrim niteliğindeki Yeşil Dönüşüm ile dijital dönüşümü kaçırmamız lazım. Zaman herşeyden kıymetli. E-ticareti, e-ihracatı ıskalarsak emin olun ki geride kalacağız. Zamanı daha verimli kullanmak için de çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, yani dijital çağa ayak uydurmak, entegre olmak mecburiyetindeyiz. Dijitalleşme; daha verimli çalışma ve daha çok katma değer sağlıyor. Sürdürülebilirlik iş hayatında çok önemlidir. Gerekli yenilikleri sağlayamaz, işlerinizi buna göre dizayn edemezseniz yarışın gerisinde kalırsınız. Değişimin hızına ayak uyduramazsanız, Rekabet edemezsiniz. Kısacası yok olur gidersiniz.” dedi.

Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana Dijitalleşmeyi odak noktalarından biri haline getirdiklerini dile getiren Gülsoy, “Şu anda da iki önemli projemizle, firmalarımızın bu konuda gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdik. Odamızın önemli hedeflerinden biri Kayseri İhracatına katkı sağlamak, üye firmalarımızı bu konuda desteklemektir. Bu konuda, Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız ve yoğun şekilde devam eden kısa adı KAGUTİM olan “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi”ni odamız bünyesinde kurduk. Bu projenin Kayseri İhracatı için önemli sıçrama tahtalarından biri olacağını düşünüyoruz. Önümüzde dönemde yine ihracat yapacak firmalarımıza destek olacak URGE projeleri, dijitalleşme projeleri ve Yeşil dönüşüm projeleri için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

E-Ticaret ve E-İhracat’ta başarılı olmanın yolunun markalaşma ve kurumsallaşmadan geçtiğinin altını çizen Gülsoy, “Güçlü bir marka olmadan, e-ticaret sitelerini farklılaştırmamız ve sonuçta uzun vadeli bir kârlılık sağlamamız çok zor. İnsanlar artık marka ve kurumsal firmalara rağbet ediyorlar. Bizler de kurumsallaşmaya hız vererek yeni markalar oluşturmalıyız. Her anlamda dikkatli olup fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Üretim süreçlerinde ve sürdürdüğümüz çalışmalarda bilgiyi paylaşarak başarılı olabiliriz.” İfadelerini kullandı.