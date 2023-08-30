Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Temmuz ayında Kayseri’nin 270 milyon 792 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri’nin 2023 Ocak-Temmuz dönemini ise 2 milyar 74 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Temmuz ayı ihracatımız 270 milyon 792 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,49 azalış yaşanmıştır. 2023 Haziran ayına kıyasla yüzde 6,96 oranında azalış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Temmuz ayında 160 milyon 652 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 7,47 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 24,44.’dür. İhracatımızın ithalata oranla aşmış olması, şehrimizin ihracatının karşılama oranına verdiği desteği göstermektedir.

2023 yılı Haziran döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, Romanya, ABD, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık, Polonya ve Fransa’dır. Kayseri’den Temmuz ayında 153 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Halı, Su Ürünleri, ve Hayvansal Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.