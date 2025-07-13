Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü tarafından “Kaptanlık Yoluna İlk Adım Töreni” düzenlendi.

KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi Havacılık Eğitim Kampüsünde gerçekleşen törende, Pilotaj Bölümünden 2024-2025 eğitim öğretim döneminde mezun olan 23 öğrenci ile aileleri, gurur ve heyecanın bir arada yaşandığı özel anlara tanıklık etti.

KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü tarafından Havacılık Eğitim Kampüsünde “Kaptanlık Yoluna İlk Adım Töreni” düzenlendi. Törene, Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Haydar Uyanık, KTO Karatay Üniversitesi Uçuş Akademisi Genel Müdürü Pilot Uğur Kulaksız, uçuş öğretmenleri, mezun ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Gökyüzüne Uzanan Yolculuğa Adım Atan Pilotlarımızla Gurur Duyuyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Haydar Uyanık; “Bugün burada, büyük bir emeğin, azmin ve kararlılığın sonucunda ulaşılan bir başarıya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Gökyüzüne uzanan bu yolculukta ilk adımlarını atan 23 pilotumuzun, sevincini sizlerle paylaşmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Pilot olmak; büyük bir sorumluluğu, disiplinli bir yaşamı ve sürekli gelişmeyi de beraberinde getirir. Öğrencilerimiz bu süreci başarıyla tamamlayarak, gökyüzündeki kariyer yolculuğuna başlıyor. Ailelerin, öğrencilerimize eğitim hayatı boyunca verdiği destek, onların en büyük motivasyon kaynağı oldu. Sizleri de bu özel günün gizli kahramanları olarak en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

“Uçuşlarınız Güvenli, Başarılarınız Daim Olsun”

KTO Karatay Üniversitesi Uçuş Akademisi Genel Müdürü Pilot Uğur Kulaksız yaptığı konuşmada; “Pilotaj Bölümümüzün 23 mezununu, başarıyla tamamladıkları yoğun bir eğitimin ardından gökyüzüne uğurlamanın onurunu yaşıyoruz. Pilotluk; yüksek dikkat, güçlü bir karakter, stres altında doğru karar verebilme yetisi ve en önemlisi sorumluluk duygusu gerektirir. Mezun olan öğrencilerimiz, bu niteliklerin her birini eğitimleri süresince sabırla, özveriyle ve kararlılıkla kazandılar. Bugün burada, onların bu yolculukta gösterdiği başarıya tanıklık etmek, bizler için tarif edilemez bir gurur kaynağıdır. Pilotaj Bölümü olarak, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası havacılık standartlarında eğitim almalarını sağlamak, onları sektöre en donanımlı şekilde hazırlamak için yoğun çaba gösterdik. Şimdi sıra pilotlarımızda. Uçuşlarınız güvenli, başarılarınız daim olsun” şeklinde konuştu.

Ailelerinin duygu ve düşüncelerini sahnede paylaştığı, gurur ve duygusal anların yaşandığı tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.