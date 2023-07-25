Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Seçimli genel kurulda güven tazeleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’ye yakışır bir proje ortaya çıkaracaklarını belirterek mera alanında çıkartılan arsanın önümüzdeki ay tapusunu alacaklarının müjdesini verdi.

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda güven tazeleyen Başkan Ömer Gülsoy, Kayseri’ye yakışır bir proje ortaya çıkaracaklarını belirterek mera alanında çıkartılan arsanın önümüzdeki ay tapusunu alacaklarının müjdesini verdi.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Divan Başkanlığı'nı İbrahim Yılmaz'ın yapığı genel kurulda gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy sözlerine, "Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimiz, şehrimiz, ülkemiz için yararlı olacak, ekonomik katkı sağlayacak bir çalışma olması için gayret gösteriyoruz. Kayseri’ye yakışır bir proje çıksın diye çabalıyoruz.” diye konuştu.

Slayt eşliğinde kooperatif üyelerine arsa hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, “Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde toplam 1 milyon 800 bin m2 büyüklüğe sahip, şehir merkezine 14 km, havaalanına 7 km uzaklıkta. Toplam büyüklüğün yüzde 86,5 gibi çok büyük bir oranı kamuya ait. Bu söz konusu alan Eski Sanayi Bölgesi’nin 4,2 katı, Yeni Sanayi Bölgesi’nin ise 2,2 katı, Orta Sanayiinin 25 Katı, Doğu Sanayiinin 7,8 katı, Ağaç İşlerinin ise 3,7 katı büyüklüğünde. Bu arazinin imara açılması için Tam 19 Kurumun olur görüşü uzun emeklerimiz sonucu almayı başardık. “ dedi.

Alan dağılımı, nazım imar planını, taslak planları ve alternatif cephe çalışmalarını da üyelerle paylaşan Başkan Gülsoy, “Normal süreçte dahi en az 5 yıl uğraşılan bahse konu çalışmaları 2 yıl gibi bir zamanda imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nde onaylattık. Öte yandan mera vasfının kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediyemiz ve Kocasinan Belediyemizin meclis kararlarını da aldık. Arsamızın tapusunu da herhangi bir aksilik çıkmaz ise önümüzdeki ay almayı planlıyoruz. ” İfadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, kooperatife katkıda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin'e ve kurum kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmasında ayrı parantez olarak her sıkıntıda önlerini açan, desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki için, “Bu arsanın kooperatifimize verilmesinde, mera alanından çıkarılmasında, Sayın Bakanımız, gururumuz, büyüğümüz, şehrimizin büyük bir değeri ve markası olan Sayın Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. “ dedi.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurula tek liste ile girerek oyların tamamını alarak yeniden Başkan seçilen Ömer Gülsoy toplantı sonunda güven ve teveccühlerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti.