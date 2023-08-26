Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyeleri ve otomotiv sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, Rusya’nın Moskova şehrine iş gezisi gerçekleştirdi. MIMS Automobility Moscow 2023 Fuarını ziyaret eden KTO heyeti, Moskova Büyükelçisi ile Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek Kayseri’nin ihracat rakamlarını artırmak için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal, Mustafa Okutan, Şevket Uyar, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tural ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe yer alan firma yetkililerinden oluşan 19 kişilik heyet, Rusya’nın Moskova şehrine 3 günlük iş gezisi gerçekleştirdi. KOSGEB destekli iş gezisi programı kapsamında ilk olarak Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüşaviri Çiğdem Şamiloğlu Erkoç ve Ticaret Müşaviri Ömer Kerman’ı ziyaret edildi.

Moskova Büyükelçiliği tarafından Rusya pazarı ile alakalı kapsamlı bir bilgilendirme aldıklarını paylaşan KTO Heyeti, ihracat odaklı büyüme hedefi kapsamında ticari ilişkileri geliştirebilmek adına Rusya’daki yatırım olanakları ve ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyaret anısına Büyükelçi Samsar ile Ticaret Müşavirlerine Kayserispor forması ile plaket takdim etti.

KTO Heyeti, Rus Türk İşadamları Birliği (RTIB) Başkanı Sabahattin Yavuz ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov'u da ziyaret etti. Ziyarete Ziraat Bankası Rusya Genel Müdür Yardımcısı da katıldı.

Ziyarette, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ekonomik İş birliği Komisyon Başkanı Sergey Abramov tarafından odanın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Latif Baskal’da Kayseri Ticaret Odası faaliyetleri, Rusya ile dış ticaret hakkında geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantı sonrası Başkal, ziyaret anısına Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Vladimir Platonov'a plaket ve Kayserispor forması takdim etti.

BAŞKAL : RUSYA İLE İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRARAK İHRACATIMIZI ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Başkal iş gezisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Üyelerimizin kendi alanlarındaki yenilikleri görebilmek adına yurt dışı iş gezilerimizi sürdürüyoruz. Rusya’ya düzenlediğimiz bu iş gezimizde otomotiv ve yan sanayi sektöründe yer alan firmalarımızdan oluşan heyetimizle MIMS Automobility Moscow 2023 Fuarı ziyareti başta olmak üzere; Büyükelçiliğimiz, Rus Türk İş Adamları Birliğimiz ve Ticaret ve Sanayi Odamızı da ziyaret ettik. Yaptığımız toplantılarda ana gündem maddemiz devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan dolayı lojistik ve finans sektöründe yaşanılan sıkıntıların çözülmesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Şehrimizin ithalat ve ihracatın geliştirilmesi konularında karşılıklı fikir alış verişi yapılması, farklı yenilikler, ürünler, gelişen teknolojilerden ve değişimlerden haberdar olmak, Moskova’daki Rus firmaların Türk- Kayseri pazarına, Türk firmalarının ise Rus pazarına girmesine katkıda bulunmak istedik. Yaptığımız toplantılarda Kayseri’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Serbest Bölgemizden bahsederek kazan-kazan mantığıyla yabancı yatırımcılarımızı şehrimize davet ettik. Ticari işbirlikleri konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Kayseri ile Rusya arasındaki ihracatımızın artırılması için her türlü işbirliğini hazır olduğumuzu ilettik. Görüşmelerimizde gayet olumlu geçti. Karşılıklı ziyaretle fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca MIMS Automobility Moscow 2023 Fuarını da ziyaret ettik. İlkini Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlediğimiz bu tür yurt dışı iş gezilerini 3 veya 6 ayda bir yapmayı amaçlıyoruz. Yurt dışı iş gezilerimiz ve fuar etkinliklerimiz ile kentimizde faaliyet gösteren firmalarımızın ihracatına katkı sunmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.