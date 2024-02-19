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Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen genişletilmiş istişare toplantısında yük ve yolcu taşımacılığı sektörünün yetkilileri sorun ve taleplerini AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu’na iletti. Toplantıda sektör temsilcilerini tek tek dinleyen Çopuroğlu, iletilen sorunları Bakanları arayarak anında iletti. Çözüm aşamasında destek istedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası, genişletilmiş meslek komitesi toplantılarını Milletvekillerinin katılımlarıyla sürüyor. KTO 39. Yük ve Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi istişare toplantısı; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Teşkilatı yetkilileri, komite üyeleri ve lojistik firmaları yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, “Şehrimizin ihracatı açısından Lojistik sektörümüz bizim için çok önemli. Ulaşım olmadan ticaret, ihracat, yardımda olmayacağını biliyoruz. Bu sebeple sektör temsilcilerimizi ve komite üyelerimizi AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu ile buluşturduk. Sektörlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dile getirme fırsatı buldular. Sn. Vekillerimize toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda komite üyeleri ve sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları ve taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

-Kayseri’de yük taşımacılığı sektörü için Lojistik Merkez ve Otoban olmamasından kaynaklı sorunlar,

- Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücüler için, SRC yaş sınırının 65’ten 69’a çıkarılarak 1 yıl uzatılması konusunun kalıcı hale getirilmesi,

- Yük ve yolcu taşımacılığında, asgari ehliyet alma yaşından kaynaklı yetkin ve yeteri kadar eleman bulmakta zorlanıldığı belirtilerek asgari ehliyet alabilme yaşının 24’ten 20 ya da 22 yaşa indirilmesi talebi,

-Diğer sektörlerde olduğu gibi yük ve yolcu taşımacılığı sektöründe de çalışanların SGK girişlerinin anlık yapılabilmesinin sağlanması talebi,

- Ağır vasıta sürücülerinin ceza puanlarına (alkollü araç kullananlar ile ölümlü kazaya karışanlar hariç) bir seferlik af getirilmesi halinde şoför probleminin bir nebze olsun azalacağı belirtilerek bu konuda bir çalışma yapılması talebi,

- Sektör olarak, KDV kayıplarının önüne geçilebilmesi adına tevkifatlı KDV’ye geçilmesi gerekliliği, buna bağlı olarak enflasyon muhasebesine de geçilmesi için çalışma başlatılması talebi,

- Şehirlerarası yolculuk yapan mülteciler konusunda sıkıntılar yaşanmasından dolayı online bilet satışlarının denetlenmesi,

- Lojistik firmaları, uluslararası taşımacılık yaparken 1975 Tarihli TIR Sözleşmesine tabi olduğu belirterek, lojistik firmasının taşıdığı malın tır şoförü tarafından kap/kilo/ambalaj cinsinden uygun olmasına rağmen gönderici ya da alıcının kusurundan kaynaklı problemlerden dolayı taşıyıcının sorumlu tutulmaması gerektiği ve bu konuda gümrük kapılarında sorunlar yaşandığı dile getirilerek konu hakkında çözümü için girişimlerde bulunulması talebi,

- Bakanlık tarafından Acil Durum Afet Eylem Planı için lojistik sektörünün detaylı olarak bilgilendirilmemesi sorunu, Yaşanabilecek afetler için acil durum eylem planı konusunda sektörün bilgilendirilmesi için çalışma yapılması talebi,

- Kıdem tazminatlarının geriye dönük hesaplanma süresinin beş yıldan üç ay veya bir yıla indirilmesi talebi,

- Sektör için Kayseri İhtisas Gümrüğü kurulması talebi,

- Sektöründe çok fazla şoför açığı bulunması sebebiyle işbaşı eğitim programları ile devlet destekli şoför yetiştirilmesi, mesleki eğitimin yük ve yolcu taşımacılığı için şoför yetiştirilmesini de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi,

- Gürbulak sınır kapısında devam eden TIR Parkı inşaatının trafiği ve maliyetleri olumsuz etkilemesi sebebiyle inşaatın hızlandırılması konusunda girişimlerde bulunulması talebi,

- Azerbaycan gümrüklerindeki 3.ülke yükleme dozvolası ve sigorta sıkıntıları, Türkmenistan gümrüklerinde yaşanan vize ile sigorta konularında yaşanan sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunulması talebi,

- Öğrenci/Personel taşımacılığı yapan firmalar, tahsisli plaka (P Plaka) ile ilgili yaşanan sorunların çözülmesi talebi,

- Şehirlerarası Otobüs Terminalinde zabıta noktası bulunmamasından dolayı yaşanan sıkıntılardan dolayı otogara zabıta noktası kurulması talebi,

- Yabancı plakalı ihracat yapan (ihracat beyannamesi olan) uluslararası nakliye firmalarının araçları, Türkiye’deyken aldığı akaryakıtta faydalandığı ayrıcalıklara kısıtlama getirilmesini veya kaldırılmasını talebi,

- Yük ve Yolcu Taşımacılığı sektörünün şoför sıkıntısının giderilebilmesini adına ehliyetler için alınan harçların düşülmesi konusunda çalışma yapılmasını talebi,

-19. Binek araçlara EDS hız limitlerinde uygulanan ’luk insiyatifin ticari araçlara da uygulanması için çalışma başlatılmasını talep etmişlerdir.

Toplantıda sektör temsilcilerini de tek tek dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, cep telefonu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu arayarak istişare toplantısında Taşımacılık sektörünün sorun ve taleplerini ileterek çözüm aşamasında destek istedi. Çözüm önerileriyle birlikte dosya sunacağını iletti.