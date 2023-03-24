Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Mart ayı olağan Meclis toplantısı “Deprem ve Ekonomik Etkileri” ana gündemi ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Afetlerde gördüğümüz ağır bilançoya rağmen asla karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan Çanakkale Ruhu ile yaralarımızı saracağız." diye konuştu. Meclis toplantısına konuk olan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun ise binalarımızı heran deprem olacak şekilde hazırlamamız gerektiğine dikkat çekti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un konuk olarak katıldığı Toplantıya; Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua edildi. Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, “Yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen, bu zor günleri yardımlaşarak geride bırakacağımıza derinden inanıyorum” açıklamasında bulundu. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerinin başında Türkiye’yi yasa boğan büyük felaketin acısını yüreğimizde derinden hissediyoruz. Şüphesiz uzunca bir süre yaşadığımız büyük acıyı unutmamız da mümkün olmayacak. Çanakkale ruhu ile yaralarımızı saracağız. Yıkıma uğrayan 11 ilimizin üretimini, ticaretini, ihracatını, istihdamını yeniden canlandırarak; vatanımız için, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da birlik ve beraberliğin güçlendirilmesiyle yarınlarımız, hiç kuşkusuz bugünlerimizden daha güzel ve aydınlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BÖLGE EKONOMİSİNİN YENİDEN CANLANMASI ŞART”

Deprem bölgelerinden göçün önlenmesi, fabrika ve işletmelerin tekrar ayağa kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Gülsoy, “Yaşanan bu felaketlerin ardından bölge ekonomisinin yeniden canlanması şart. Türkiye ekonomisinin neredeyse yüzde 11’lik kısmını kapsayan bölgede iyileşme sürecinin başarısı ancak özel sektör, kamu ve sivil örgütlenmenin iş birliği, koordinasyonu ve dayanışması ile mümkün olacaktır. Her şeyden önce alınacak tedbirler, verilecek desteklerle bölgenin ekonomik kimliğinin korunarak iktisadi aktivitenin yeniden canlandırılması çok önemli. Milli servetimiz heba olmamalıdır. Bu vatan bizim. Vatanımıza, toprağımıza sahip çıkmalıyız. Bu yaşadığımız afetler, gördüğümüz ağır bilançoya rağmen asla karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya ülkemizi daha müreffeh bir duruma getirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Ticaretin olduğu yerde normalleşmeye daha çabuk dönüleceğini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti: "Deprem bölgesinde ekonomik faaliyetlerin canlanması noktasında yerel tedarik zinciri çok önemli. Bölgeye yönelik sağlanacak tüm desteklerde bölgenin yeniden yapılanmasında ve deprem bölgesi dışındaki işletmelerin mal ve hizmet tedarikinde mümkün mertebe deprem bölgesindeki işletmelere tedarikçi olarak öncelik verilmesi gerekiyor. Bu konuda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 11 ilimizin ekonomisinin yeniden canlandırılması için 'Tedarikçim Deprem Bölgesinden' projesi başlatıldı. Özellikle e-ticaret pazar yerlerine bu bölgeden sıfır komisyonla mallarını diğer illere pazarlaması için katkı veriliyor. Ben de buradan iş dünyasına çağrı yapıyorum, bölgedeki firmalarımızı kurulan dijital platformda ürünlerini ücretsiz sergilemeye, tüm işletmelerimizi de bu firmalarla ticaret yapmaya davet ediyorum. Tüm işletmelerimizi, hammadde ve ara malı ihtiyaçlarını TOBB Sanayi Veri Tabanı aracılığı ile deprem bölgesinden karşılamaya davet ediyorum."

“ZAM YAPMAYIN, FIRSATÇILARA PRİM VERMEYİN”

Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını dileyen Gülsoy, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı bu mübarek günlerde gıda fiyatlarına zam yapmayın. Bu yıl her zamankinden daha farklı bir durumdayız. Asrın felaketini yaşadık. Milyonlarca insanımız deprem mağduru oldu ve yine milyonlarca insanımız yardıma koştu. Bu dönemde fırsatçılık, vicdansızlık olur. Fırsatçılara göz açtırmamalı ve prim vermemeliyiz.” diye konuştu.

Son günlerde seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki çıkan bazı haberlere yönelik meclis kürsüsünden cevap veren Başkan Gülsoy, şu ifadeleri kullandı. “Bizim tek bir kaygımız var. O da Kayseri ekonomisine, odak noktamız olan üyelerimize daha iyi ve kaliteli nasıl hizmet ederiz. Dünyada daha fazla Türkiye, Türkiye’de daha fazla Kayseri için ne yapabiliriz onun kaygısını güdüyoruz. Amacımız; Kayseri’yi daha ileriye taşımaktır. Aranızdan bir çok meclis üyem, meslek komitesi üyem, değerli iş dünyasının temsilcileri ve kamuoyundan arkadaşlarımız bizleri daha güzel ve şerefli bir göreve layık görüp mecliste görmek istediklerini samimi olarak dille ifade ettiler. Böyle şerefli bir göreve bizi layık gördükleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Ama; biz iş dünyasının temsilcisi olacağımızı daha öncede beyan etmiştik. Bu minvalde kadim şehrimiz Kayserimizi, üyelerimizi ve iş dünyamızı daha ileriye nasıl götürürüz bunun kaygısındayız. Siyasi Partilerden milletvekilliği için aday adayı olan başta odamızdaki arkadaşlarımız olmak üzere tüm aday adaylarını tebrik ediyorum. Haklarında hayırlısı olsun. Başarılar diliyorum. Rabbim hepimize ülkemize, milletimize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin.”

Meclise konuk olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da deprem ve binalara etkileri konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantı sonunda Prof. Dr. Altun’a plaket takdim edildi.