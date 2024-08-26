Kayseri Ticaret Odası (KTO) hizmet binası 2. katta bulunan toplantı salonunun adı yönetim kararıyla “Mustafa Nevzat Özhamurkar Toplantı Salonu’ olarak değiştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Açılış töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kıymetli büyüğümüz Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sn. Mustafa Nevzat Özhamurkar, bizler için çok değerli bir isim. Bizler hem marifet iltifata tabi olduğuna inandığımız hem de ahde vefamızı göstermek amacıyla Yönetim Kurulumuz tarafından aldığımız karar ile 2. Katta bulunan toplantı salonumuzun ismini Mustafa Nevzat Özhamurkar Toplantı Salonu olarak değiştirmeye karar verdik. Eski başkanlarımızın adını her daim yaşatacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Mustafa Nevzat Özhamurkar’da salona isminin verilmesinden onur duyduğunu söyleyerek Başkan Gülsoy ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski başkanlarının ismini hizmet binasında yaşatmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı karar ile hizmet binası 2. Katta bulunan toplantı salonuna 1983-1992 yılları arasında başkanlık yapan Mustafa Nevzat Özhamur’un ismi törenle verildi.

Açılış törenine, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Hayırsever iş insanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, ailesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yönetimi, KTO Yönetim Kurulu ile Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Törende ilk olarak Mustafa Nevzat Özhamurkar’ın özgeçmişini anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı.

Tören açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Gülsoy, şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunan eski başkanlarımızı unutmamak ve unuturmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler hem ‘marifetin iltifata tabi’ olduğuna inandığımız için hem de ahde vefamızı göstermek amacıyla içerisinde bulunduğumuz bu toplantı salonunun ismini Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile ‘Mustafa Nevzat Özhamurkar Toplantı Salonu’ olarak değiştirmeye karar verdik.” dedi.

Mustafa Nevzat Özhamurkar’ın1983-1992 yılları arasında KTO Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptığına vurgu yapan Gülsoy, “Odamızın mevcut hizmet binamızın arsasının alınmasında büyük emekleri olan, birçok kurumda Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, Kıymetli Büyüğüm Sayın Mustafa Nevzat Özhamurkar’ın özellikle bendeki yeri de çok farklı. Yapacağım işlerde akıl danıştığım, sohbetinden çok keyif aldığım değerli bir büyüğüm. Rabbim kendine sağlıklı uzun ömürler versin.” İfadelerini kullandı.

Özhamurkar’a ait olan “Ortaklıkta, içiniz bozulmazsa işiniz bozulmaz. “Ok gibi doğru olursan, hedefe varırsın. Yay gibi eğri olursan elde kalırsın.” “Rezil kardan, şerefli zarar iyidir.” gibi özlü sözlerini herkese örnek olması, rehber olması açısından toplantı salonun duvarlarına yazdıklarını söyleyen Gülsoy, “Bizler Kayseri Ticaret Odası Yönetimi olarak, Eski başkanlarımızın adını her daim yaşatacağız. Bizlerde burada emanetçiyiz. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak kendi işletmenizde çalışmaktan daha farklı bir pozisyonu gerektiriyor. Yeri geliyor, Ailenizi ve işinizi unutuyorsunuz. Kendi derdiniz ile değil başkasının derdini kendi derdiniz sayarak çözmek için gayret ediyorsunuz. Çünkü, Toplumsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Tabii bu süreç içerisinde kırdığımız ve kırıldığımızda oluyor. Ama Allah rızası için çalışıyoruz. Yaptığınız işin doğru olduğuna inanıyoruz. Mücadele etmeyi de kendimize görev biliyoruz. Daha önce de eski başkanlarımızdan Sayın Hasan Ali Kilci ile Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun adını yaşatmak için toplantı salonlarına ismini vermiştik. İki merhum Başkanımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Hayırsever iş insanı Mustafa Nevzat Özhamurkar’da isminin toplantı salonuna verilmesinde karar alan KTO Yönetimine teşekkür ederek, "Bu salona ismimin verilmesi onur vesilesi oldu. İnşallah burada vatana, millete hayırlı toplantılar olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile toplantı salonunun açılışı yapıldı. Özhamurkar toplantı sonunda basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Hayatında iz bırakan hatıralarını ve tecrübelerini paylaştı.