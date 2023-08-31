Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeleri değerlendiren Başkan Ömer Gülsoy, “İş dünyası olarak öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyoruz. Reel sektör firmalarımız finansmana erişimde büyük zorluklar yaşıyor. KOBİ'lerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız. Artık özel bankalar da üretimi desteklemeli.” diye konuştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Meclis toplantısında ülke gündemini, küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Odanın çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine tarihi olaylara değinerek başladı.

Sakarya Meydan Muharebesi, Malazgirt Zaferi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümlerini kutlayan Başkan Gülsoy, “Devletimiz ilelebet var olsun” dedi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKEMİZİ DE TEHDİT EDİYOR”

Konuşmasında iklim değişikliğini olumsuz etkileyen çevresel olayların dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğini durdurmak için çaba göstermek zorundayız. Bu çerçevede, organik tarım üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve güvenliği ön plana çıkıyor.” ifadesini kullandı.

Reel sektör firmalarının son dönemde finansmana erişimde büyük zorluk yaşadığını vurgulayan Gülsoy, “Özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Büyümenin bereketi her kesime yansısın istiyorsak, KOBİ'lerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız.” diye konuştu.

“ARTIK ÖZEL BANKALAR DA ÜRETİMİ DESTEKLEMELİ”

Kamu bankalarının ticari kredilerde üretime destek olduğunu belirten Gülsoy, “Zorlukları aşmak ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz için özel bankalarımızın da artık yatırıma, istihdama, üretime, ihracata ve KOBİ'lerimize ciddi anlamda katkı sağlamaları bu dönemde büyük önem arz etmektedir." dedi.