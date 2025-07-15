Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 47 yıllık terör belasından kurtulma yolunda tarihi bir döneme girdiğini belirterek, “Toplumsal huzur, güven ve istikrar ortamının güçlenmesiyle birlikte, ülkemizin çok daha güçlü bir kalkınma sürecine gireceğine inanıyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında dile getirdiği "Terörsüz Türkiye" hedefini, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Terörle mücadelede gösterilen kararlılık, savunma sanayisinde elde edilen başarılar, diplomatik kazanımlar ve toplumun barışa duyduğu güçlü özlem, Türkiye’yi bu noktaya taşımıştır. Silahların susması ve terör örgütünün kendini feshetme süreci, ülkemizin geleceği adına umut verici bir gelişmedir.

PKK terör örgütünün silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme kararı almasının, yalnızca güvenlik değil, ekonomik kalkınmayı da doğrudan etkileyecek bir adım olduğuna dikkat çeken Gülsoy, şöyle konuştu: “Türkiye’nin güvenliği, milletimizin huzuru ve refahı adına çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik anlamda da ülkemizin önünü açacak bu tarihi gelişmelerin olumlu sonuçlarından tüm halkımız faydalanacaktır. Güvenliğin sağlandığı, istikrarın pekiştiği bir Türkiye; daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha güçlü bir ekonomi anlamına gelmektedir. Bu yeni iklim; yerli ve uluslararası yatırımlar açısından Türkiye’yi çok daha cazip hale getirecek, eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, tarımdan turizme kadar her alanda kapsayıcı bir kalkınma döneminin önünü açacaktır. Artık ülke kaynaklarımızı teröre değil; üretime, eğitime, inovasyona ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirme imkânına sahibiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılında gelişmiş ülkeler liginde hak ettiği yeri alması bu vizyonla mümkün olacaktır. Neresinden bakarsanız bakın, huzur ve güven ortamında kazanan Türkiye olacaktır.”

Başkan Gülsoy, terörsüz bir Türkiye'nin, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve sosyal dokunun yeniden güçlenmesini sağlayacağını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü: “PKK'nın silah bırakması, Türkiye'nin yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda sosyal olarak da yeniden yükselmesi için eşsiz bir fırsattır. Terörsüz bir Türkiye, sadece bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alacak, kardeşlik ve birlik ikliminin en büyük teminatı olacaktır. İş dünyası olarak bizler de bu sürecin her aşamasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, Türkiye’nin üretim gücünü büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Barışın ve kalkınmanın mimarları arasında yer almak en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle, ülkemizin geleceği adına bu kritik adımın bir an önce hayata geçirilmesini ve kalıcı barış ortamının tesis edilmesini temenni ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakârlıklarına uygun şekilde yürütülmesi gereken bu sürecin, ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Bu tarihi adımın atılmasında kararlılık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatarak, alın teriyle bu vatanı büyütecek genç nesillerimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”