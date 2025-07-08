Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” araştırması sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, listeye girme başarısı gösteren 10 Kayseri firmasını tebrik ederek, “Sanayide üretim gücümüzü ve potansiyelimizi bir kez daha ortaya koyan bu tablo, Kayseri iş dünyasının azmi, çalışkanlığı ve kararlılığının somut bir göstergesidir” dedi.

Yaşanın tüm zorluklara rağmen başarılarını sürdüren firmalarımızın olduğunun altını çizen Gülsoy, “Ekonomik dalgalanmaların, küresel belirsizliklerin ve yüksek maliyet baskılarının yaşandığı bir dönemde dahi üretimden, yatırımdan ve istihdamdan vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi gönülden kutluyorum. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl büyük bir titizlikle hazırlanan ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde Kayserimizden 10 firmamızın yer alması şehrimizin üretim gücünü ve rekabetçi potansiyelini bir kez daha tescillemiş, bizleri gururlandırmıştır.” dedi.

“Kayseri sanayisi Türkiye’nin omurgalarından biridir”

Kayseri’nin geleneksel girişimcilik ruhunu modern üretim anlayışıyla birleştirerek büyük başarılara imza attığını vurgulayan Gülsoy, “Şehrimiz hem İSO 500 hem de İSO İkinci 500 listelerinde istikrarlı bir şekilde yer almakta, bu da Kayseri sanayisinin Türkiye ekonomisi içindeki güçlü konumunu göstermektedir. Girişimcilerimizi, yöneticilerimizi, emek veren tüm çalışanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

“Daha fazla destek, daha yüksek sıralamalar getirir”

KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri'nin daha üst sıralarda yer alabilmesi için sanayiye daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Üretim yapan, ihracat gerçekleştiren, istihdam sağlayan her bir firmamızın önü açılmalı, finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır” çağrısında bulundu.

“Hedefimiz; Kayseri’den daha fazla firmayı zirvede görmek”

Başkan Gülsoy, konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı: “İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu listelerde Kayseri’den çok daha fazla sayıda firma göreceğiz. Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Oda olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, üyelerimizi desteklemeye, şehrimizin üretim ve ihracat gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile sıralamada yer alan tüm firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”