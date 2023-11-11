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Bursa'da Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri 10 Kasım’a özel koreografi düzenledi.www.yolcutvhaber.com / (BURSA İGFA)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Bursa'nın Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

Öğrenciler, önce bir saati simgeleyen daire oluşturdu. Ardından bedenleriyle akrep ve yelkovan oluşturarak saati 09.05’e ayarladı. Saatin yanında da yine bir grup öğrenci Atatürk’ün ölüm tarihi olan 1938 rakamlarını oluşturdu. Ata’nın ölüm saatinde 8 rakamı ’sonsuzluk’ simgesine dönüşerek koreografi tamamlandı.

Sosyal medyada paylaşılan koreografi büyük beğeni topladı.

Öğrenciler ayrıca, Atatürk temalı bir de resim sergisi açtı