İstanbul Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Küçük Ayasofyaspor sezon hazırlıklarına başladı. Transfer çalışmalarını bitiren yeşil-beyazlılar yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Fatih temsilcisi Küçük Ayasofyaspor yeni sezonda iddialı bir kadro kurdu. Şampiyonluğa hedefleyen yeşil-beyazlılar hazırlıklarını teknik direktör Şakir Keşkek yönetiminde sürdürüyor.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurduklarını ifade eden, Küçükayasofya Spor Kulübü Başkan Vekili Coşkun Aksu, "Transfer çalışmalarını tamamladık ve çok önemli futbolcuları kadromuza kattık. Sezon öncesi yeni bir yapılanmaya giderek sezona hazırlandık. Artık söz teknik heyet, futbolcu ve taraftarlarımızdadır. Taraftarımızın desteğiyle onların bize vereceği güçle inşallah sezon sonu şampiyon olarak takımımızı hak ettiği yere getireceğiz. Biz şampiyonluk hedefi ile yola çıktık ve inşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Takımın teknik direktörü Şakir Keşkek ise, “Yeni bir sezona başlıyoruz. Takımımız Süper Amatör’de mücadele ediyor. Rabbim sakatlık vermesin oyuncularımıza bütün takımlara başarılar diliyorum. Centilmen ve güzel bir yıl olsun. Kavgaların değil güzel futbolun ön plana çıktığı bir sezon olsun. Tüm teknik direktörlere de başarılar diliyorum” diye konuştu