Osmangazi Belediyesi tarafından 16 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan Oda Orkestrası Konseri, Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ağıt temasıyla gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Ördekli Kültür Merkezi’nde her hafta Çarşamba günleri düzenlenen Oda Orkestrası Konseri’nin bu haftaki programında, Diyarbakır’da canice katledildikten sonra cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran yad edilecek. Keman sanatçıları Sıla Arsever ve Rasim Yokuş, piyano sanatçısı Mehmet Bütün, gitar sanatçısı Salthan Uğur ve viyolonsel sanatçısı Harun Yılmaz, 16 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan konserde, çalacakları eserler ile küçük Narin’e ağıtlar yakacak.

Kaynak: igf