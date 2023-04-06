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İnegöl Belediyespor Küçük Erkekler Voleybol Takımı 06-09 Nisan 2023 tarihlerinde Yalova’da yapılacak Grup Birinciliği maçlarında başarılı olması durumunda Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanacak.

Parkenin küçük prensleri, bu başarının ardından Altyapılar Türkiye Şampiyonasının Grup Birinciliği maçlarına katılmaya hak kazandı.

İnegöl Belediyespor Küçük Erkekler Voleybol Takımı, Bursa bölgesi yerel lig müsabakalarında gösterdikleri başarının ardından Yalova’da yapılacak Grup Birinciliği maçlarına katılmaya hak kazandı. BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor Küçük Erkekler Voleybol Takımı, Bursa Bölgesi Yerel Lig müsabakalarını 3’üncü olarak tamamladı.

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