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İstanbul Küçükçekmece'de Murat Athan, belediye başkanlığına 'bağımsız' olarak adaylığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un kültürel dokusunu benimseyen ve bu şehirde kendisine "Hayat Okulu" olarak belirlediği süreci 1980'lerden bu yana sürdüren Murat Athan, Küçükçekmece'de 2005 yılından itibaren çiğköfte üretimi, toptan ve perakende satış işletmesini sürdürüyor.

1974 Malatya Pötürge doğumlu Athan, Küçükçekmece yerel seçimlerinde adaylığını açıklayan ve halk tarafından ilgi gören Murat Athan, seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklama, "belediyenin hizmetlerinin tüm vatandaşlara adil bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlıyorum” dedi.

Athan, amacının belediyenin hizmetlerinin bir kesime değil, her bir vatandaşımıza ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Kardeşini, dayısını, amcasını, komşusunu, dedesini, nenesini zengin edecek bir belediye başkanı değil, vatandaşa hizmet götürecek bir belediye başkanı olacağım! O çaldı, bu çırptı siyasetinin bırakıp! Çözüm odaklı bir belediye başkanı olacağım! Belediyenin imkanlarını ona buna değil, sadece vatandaşımıza ulaştıracağız. Bir kesimin adamı değil, her kesimin başkanı olacağız!" diye konuştu.

"Belediyedeki bankamatik farelerini tek tek tespit edip bedelsiz 1 yıl temizlik görevlisi olarak çalıştıracağım" diyen Athan, bu sözleriyle seçmen üzerinde olumlu izlenim bırakmayı hedefledi.