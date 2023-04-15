Küçükçekmece’de, iddiaya göre eşinin akrabasına kaçan kadın ile ilişki yaşadığı adam silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hülya Ç., kocasının akrabası Nurullah Ç.’ye kaçarak bir süredir ilişki yaşıyordu. Bugün Hülya Ç. ve Nurullah Ç. el ele yürüdükleri sırada arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Ç.’nin kafasına 2 el ateş etti daha sonra ise kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hülya Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu. Bu sırada seken kurşun park halindeki bir araca isabet etti.

Haber verilmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Nurullah Ç., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ise, olay yerinde inceleme ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. İncelemenin ardından saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Hülya Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Öte yandan, yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nurullah Ç. ile Hülya Ç.’nin el ele yürüdüğü sırada bir kişinin arkalarından koşarak gelip silah sıktığı görüldü. Saldırganın ardından ara sokağa kaçtığı anlar da kameralar tarafından kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştirilen kişinin Hülya Ç.’nin resmi nikahlı eşi olduğu öne sürülürken, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.