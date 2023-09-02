Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı’nın en önemli eksiği olan caminin yapımını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.ADANA (İGFA) - Küçükoba Mezarlığı Camisi’nin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, siyasiler, muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Kentin dört bir yanında eksik ve ihtiyaçları gidermek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Küçükoba Mezarlığı'nın en büyük eksiği olan camimizin yapımını kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olsun” dedi.

Bu ülkenin her vatandaşının 1. sınıf vatandaş olduğunu ve ayrım gözetilemeyeceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, bölgeye yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Şu anda Adana’nın 30 yerinde yol çalışması yapıyoruz, 8 noktada bulvar çalışması gerçekleştiriyoruz. Bütün zorluklara rağmen önemli hizmetleri hayata geçirdik ve daha büyük hizmetleri hayata geçireceğiz. Kentin dört bir yanında eksik ve ihtiyaçları gidermek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

Okunan Kur’an-ı Kerim’ın ardından caminin açılış gerçekleştirildi.

Çevre mahallelerin muhtarları Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.