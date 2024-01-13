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Mardin STK Kudüs Platformu tarafından yarın saat 13.00'da Cumhuriyet Meydanı ile Sabancı Müzesi güzergahında düzenlenecek olan "Mardin Halkı Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyor" programına dair Mardin basını bilgilendirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Öğretmen Evi'nde gerçekleşen kahvaltı programına Mardin Kudüs Platformu Başkanı Nurettin Kasap, Mardin'de faaliyet yürüten ulusal ve yerel medya temsilcileri ve Mardin Kudüs platformu üyeleri hazır bulundu.

Tanışma faslının ardından konuşan Mardin Kudüs Platformu Başkanı Nurettin Kasap, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliamda binlerce masum insanın ölümüne neden olduğunu belirterek, vahşice gerçekleşen bu katliamları tel'in etmek amacıyla Mardin Kudüs Platformu olarak, kayda değer birçok çalışmaya imza attık ve atıyoruz dedi.

Konuşmasında Mardin'de faaliyet yürüten ulusal ve yerel medya temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüde kutlamayı ihmal etmeyen Kasap, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen 117 gazeteciyi yad ederek, baş sağlığı diledi.

Gazze'de çok büyük bir insanlık suçu işlendiğini, İsrail'in saldırılarının soykırımdan daha çok bir vahşet olduğunu ifade eden Kasap,

Gazze'de ki bu vahşeti kınamak için 14 Ocak 2024 Pazar günü saat 13.00'da Cumhuriyet Meydanı ile Sabancı Müzesi güzergahında düzenlenecek olan "Mardin Halkı Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyor" programını gerçekleştirmek için hazırlıkların bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Gerçekleşecek olan "Mardin Halkı Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyor" programı sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündemine oturtmak için büyük efor harcadıklarını ifade eden Başkan Kasap, "Allah'ın izniyle büyük bir yürüyüş hazırlığı içerisindeyiz. Bu program sadece bir kesimin değil, Mardin'de bulunan her kesime ve hatta şehrimizde bulunan Süryani Cemaatine de ulaşılarak bu kutlu yürüyüşe davet edildi. Yürüyüşün amacına ulaşması için de halkın gözü kulağı olan siz değerli basın mensuplarına ihtiyacımız vardır." dedi.

İsrail ürünlerine karşı boykotun önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kasap, ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de de İsrail'e destek veren tüm kurum, şirket ve ürünlere yönelik eylem başlatıldığını anımsatan Kasap, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'e açıkça desteğini açıklamaktan çekinmeyen, onlarla yardımlaşma ve dayanışma duygusu içinde olduğu bilinen kurum, şirket ve ürünlere yönelik boykotlar uygulansın istedik ve istiyoruz. Bu konuda Mardin'de bulunan tüm kurum ve kuruluşlar bilgilendirildi. İsrail'e destek veren ve yanında duran herkes bu zulmün ortağıdır. Biz de bu bilinçle bundan sonra İsrail'in yanında duran her kim olursa olsun ona karşı duruşumuz kesindir ve kesintisiz olarak devam edecektir." dedi.

İşgalci Siyonist Netenyahu hükümetine baskı, Filistinli kardeşlerimize moral ve destek olmak amacıyla 14 Ocak'ta gerçekleşecek olan "Mardin Halkı Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyor" programına siz değerli basın mensupları aracılığıyla bu kutlu yürüyüşe herkesi ve her kesimi davet ediyoruz. Kudüs ile ruh kardeşi olan kadim şehrimizin tarihi görevidir. Bu göreve ailenizle, dostlarınızla ve sevdiklerinizle birlikte davetli ve davetçisiniz. Bu büyük ve anlamlı programda Filistin'in sesi olmak için mutlaka ama mutlaka sizleri meydanda görmek istiyoruz." çağrısında bulundu.