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Kudüslü aktivist Musa Hicazi Filistin'de yaşanan savaş dolayısıyla Türkiye'den Filistin’e destek gelmesi gerektiğinin altını çizdi ve bölgede yaşanan vahşetin geldiği boyutu aktardı.Rüstem PEHLİVANLAR - Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Filistin-İsrail savaşında İsrail işgal güçlerinin mazlum Filistinli sivillere uyguladığı şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Filistin'de yaşayan aktivist Musa Hicazi, bu şiddet ve vahşetin ne boyutlara ulaştığını Herkes Duysun için yorumladı. Hicazi ayrıca Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, “Harekete geçin!” dedi.

KATLEDİLEN BEBEKLERİN VEBALİ ÜZERİMİZDE KALIR

Filistin'de yaşanan vahşete hiçbir Müslüman'ın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Musa Hicazi, "Filistini, Gazze'yi, Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakırsanız Allah katında bunun hesabını veremeyiz. Öldürülen Filistinli çocuklar mahşerde karşımıza şahit olarak gelecekler." dedi.

SIRADA TÜRKİYE VAR!

Geçtiğimiz günlerde İsrail işgal güçlerinin yetkilileri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptıkları ortak açıklamada, "Ortadoğu'nun coğrafyası (haritası) değişecek" ifadelerine atıfta bulunan Musa Hicazi, "Bu açıklamalar planlı bir hareket olduğunu gösteriyor. Filistin'den sonra sıra Hizbullah, İran ve Türkiye'de olacak" dedi.

Musa Hicazi ayrıca, "Yahudilerin kendilerine vadedildiğini düşündükleri toprakların bir bölümü Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor. Bu yüzden ileriki süreçte sıra Türkiye’ye gelecek. Türkiye'yi güney kısmından bölmek istiyorlar. Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Türk kardeşlerimize de bir saldırı olabilir. Türkiye uyanık olmak zorunda. İsrail Türkiye için de çok ciddi bir milli güvenlik sorunudur." ifadelerini kullandı.

"SESSİZ KALAN LİDERLER ALLAH'IN KARŞISINDA UTANÇ İÇERİSİNDE OLACAK"

İslam aleminde yaşanan vahşete karşı sessiz kalan liderlerin Allah'ın karşısında utanç içerisinde olacaklarını söyleyen Musa Hicazi, "Türkiye çok büyük bir ülke ve şerefli bir tarihe sahip. Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var. Eğer Recep Tayyip Erdoğan şimdi harekete geçerse tarihe ikinci bir Selahaddin Eyyubi gibi geçebilir. Eğer Türkiye şimdi harekete geçmezse İsrail, Türkiye'ye karşı harekete geçecek. Türkiye'nin yeterli gücü var. İsrail'e karşı bir an önce harekete geçmeli." dedi.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇMELİ

Filistin'deki Müslümanlara karşı adeta ikinci bir Haçlı birlikteliği kurulduğunu, Yahudi ve Hristiyanların birlikte hareket ettiğini vurgulayan Musa Hicazi, "Türkiye bu meseleyi 24 saatte halledebilir. Bu şeref Türkiye'ye nasip olsun. Arap zirvesinden ya da Arap liderlerden bir hayır beklemeyin. Arap liderler ABD'nin ve İngilizlerin uşağı durumundalar. Türkiye eğer öncülük ederse tüm Müslümanlar katılacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.