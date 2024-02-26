Türkiye’nin Kudüs’teki konsolosluğunun Filistinlilere vatandaşlık veriyor iddialarının asılsız olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Türkiye’nin Kudüs’teki konsolosluğu Filistinlilere vatandaşlık veriyor” iddiası tamamen asılsız olduğu duyuruldu..

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Vatandaşlık vermekle yetkili merci, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüdür. Büyükelçilikler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukların vatandaşlık vermeye yönelik yetkileri bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.