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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, büyük ilgi gören sergi, oyun gösteri ve atölyelerle sone erdi.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, UNIMA Türkiye Millî Merkezi'nin sanatsal desteği ile organize edilen festivalde çocuk ve gençler, bir hafta boyunca Karagöz ve kuklaların birbirinden güzel renkli dünyalarını doyasıya yaşadılar.

Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ana sponsorluğunda Harput Holding, Keskinoğlu, Royal Termal Otel, Bursa Su, Kardelen Kestane Şekerleri ve Tunçsiper okullarının da destekleriyle ücretsiz olarak gerçekleştirilen festivalde 39 gösteri ve 3 atölye Tayyare Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Down Town Eğlence Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi Uludağ Üniversitesi ve Podyum Sanat Mahal'deki oyun ve gösteriler büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 8 bin çocuk ve gencin katılım sağladığı festivalin son gününde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ‘Çağrılmadan Gel’ oyunu izleyenleri büyüledi. ‘Dostum İbiş Kuklabaz Tiyatrosu’nun Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki kukla gösterisi de büyük ilgi gördü. Kuklalarla oynayan ve fotoğraf çektiren çocuklar unutulmaz bir gün yaşadılar. Bursa’nın kültür sanat alanında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’nin kapanış yemeğinde BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik katılımcılara plaketlerini ve Bursa’nın simgelerinden kestane şekeri verdi.

TÜRKİ CUMHURİYETLERİ EKİPLERİ BÜYÜLEDİ

Cumhuriyet’in 100. yılı sebebiyle Türki cumhuriyetlerden de ekiplerin katıldığı festivalde, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan’ın gösterileri büyük ilgi gördü. Azerbaycan Devlet Kukla Tiyatrosu, Kazakistan Almati Devlet Kukla Tiyatrosu ve Harezm Bölge Kukla Tiyatrosu ekipleri bir hafta boyunca gösterilerin yapıldığı salonlardaki oyunları çocuk ve gençlere unutulmaz bir kukla şöleni yaşattı. BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, ekiplerin gelmesine katkı sağlayan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’A teşekkür etti.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser, 30 yıl önce başlayan ve dünyada bu kadar uzun süredir devam eden tek kukla ve gölge oyunu festivaline yoğun ilgi gösteren kültür ve sanat dostlarına teşekkür etti. Geleneksel kültürümüzün yaşatılması için bu festivalin büyük önem taşıdığının altını çizen Etkeser, bunun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile bugünlere ulaştığını vurguladı. Etkeser, festivalin ana sponsoru Downtown ile Harput Holding, Keskinoğlu, Royal Termal Otel, Bursa Su, Kardelen Kestane Şekerleri ve Tunçsiper okullarının da katkılarından dolayı teşekkür etti.