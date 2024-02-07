Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’ün 2013 yılında başlattığı “Haydi Kadınlar Manisa’ya” Projesi kapsamında Kulalı kadınlar Manisa’da ağırlandı. Manisa’ya hayran kalan Kulalı kadınlar, Cengiz Ergün’e yapılan bu proje için teşekkür ettiler.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde on yılı aşkın süre önce şehrin 17 ilçesinde ikamet eden kadınların şehri daha yakından tanımalarını sağlamak için “Haydi Kadınlar Manisa’ya” ismiyle bir sosyal sorumluluk projesi başlatılmıştı. Düzenlenmeye başladığı tarihten bugüne binlerce vatandaşın Manisa’yı gezip görerek tarihini öğrenmesine olanak veren bu proje kapsamında Kuladan gelen 75 kadın, kadim şehri gezip eserler hakkında bilgi aldı. Kafileyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Daire Başkanı Fırat Özcan ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber Şehzadelerpark’ta karşıladı. İlk durağın tanıtılmasının sonrasında Kulalı kadınlar Sultan Camii külliyesine geçerek Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii hakkında aktarılan bilgileri dinledi. Akabinde Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane’ye gidilerek hem yapının tarihteki yeri öğrenildi hem de bulunduğu konumdan kaynaklanan manzarasının keyfi çıkarıldı. Ağlayan Kaya’da Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinleyen Kulalı kadınlar, öğle yemeğinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde ağırlandıktan sonra Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola verdi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ile Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden Kula’dan gelen kafile gezinin sonunda uğurlandı. Kuladan gelen kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün’e yapılan bu projeden dolayı çok teşekkür ederek, Başkanımız sayesinde ilimiz olan Manisa’yı gezme fırsatı bulduk Allah ondan razı olsun dediler.