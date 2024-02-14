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MASKİ Genel Müdürlüğünün iklim koşullarına uyum, su kaynaklarının korunması ve çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Kulalı öğrencilere eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Kulalı öğrencilere de ulaştırdı. 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen İlkokulu, Tabduk Emre İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Rafet Üçelli İlkokulu, ve Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu öğrencilerine verilen eğitimde ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Programda Abone İşleri Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Nedim Başer ve Yalçın Güney, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural ve yetkili personel yer aldı. Eğitim öncesinde okul idaresi ve öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamları iletildi.

ÖĞRENCİLER EĞİTİMİ DİKKATLE TAKİP ETTİ

Programda, bilinçli su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlerimize gelme aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verildi. Çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Eğitimi dikkatle takip eden ve günümüzde bir damla suyun bile büyük önem arz ettiğinin bilincine varan öğrenciler merak ettiklerini sordular. Okul idaresi MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.