Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Kapalı Pazar alanına kurulan Selçuklu 2. El Pazarı’nın resmi açılışı yapıldı.KONYA (İGFA) - Sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan Selçuklu Belediyesi örnek çalışmalarına Yazır Kapalı Pazar alanına kurulan Selçuklu 2. El Pazarı ile bir yenisi daha ekledi.

Tüketim çılgınlığını aza indirecek ve aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlayacak olan Selçuklu 2.El Pazarı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Selçuklu ikinci el pazarında 191’i şahsi 14’ü okul standı olmak üzere toplam 205 stant bulunurken, Başkan Pekyatırmacı, sıfır atık konusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Selçuklu Belediyesi olarak israfın önlenmesi, ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması ve toplumda sıfır atık bilincinin oluşturulması konularında üstlenilen misyonla bugüne kadar birçok projeye ve çalışmaya imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu projelerimiz Türkiye genelinde örnek alınan projeler oldu. Bugün açılışını yapacağımız Selçuklu 2. El Pazarımız ile birlikte bu projelerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. Hemşerilerimiz her ayın ilk Çarşamba günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında buraya, Yazır Kapalı Pazar Yerimize gelerek açtıkları stantlarda kullanmadıkları mutfak eşyalarını, elektronik ev eşyalarını, kıyafetleri, kitapları, oyuncakları ve bunlar gibi eşyaları uygun fiyatlarla satışa sunacaklar. Tabi konsept gereği sıfır eşyaların satışı burada olmayacak. Bizim bu projede amacımız evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak ve tüketim çılgınlığının, israfın önüne geçmek. Böylelikle aile bütçesine de katkı sağlanmış olacak. Bu projemizi duyurduktan sonra sağ olsun hemşehrilerimizin büyük bir ilgisi, büyük bir teveccühü oldu. Şu an ikinci el pazarımızda 191’i şahsi 14’ü okul standı olmak üzere 205 standımız bulunuyor. Bu stantlarımızdan bir tanesi ise tamamen geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor. Yakın bir zaman önce mahallemize kazandırdığımız Yazır Kapalı Pazar Yerimiz oldukça büyük, geniş, konforlu bir alana sahip. Şu an ikinci el pazarımız için buradaki kapasitemizin yarısını kullanıyoruz. Hemşehrilerimizin ve okullarımızın ilgisi devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde buradaki stant sayısını artırarak alanı tam kapasiteli olarak kullanmış olacağız. Ben bu projemizde şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Sıfır atık kapsamında ve ikinci el ürünlerin tekrar kullanımının teşvik edilmesi konusunda böyle bir ikinci el pazarına okulları da dahil eden ilk belediyeyiz. Birçok projemizde olduğu gibi bu projemizde de Türkiye’ye örnek olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum" diye konuştu.

Açılışa Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, AK Parti Selçuklu Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların sonrasında Selçuklu 2. El Pazarı’nın açılışı kurdela kesimi ile gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra pazar alanını gezerek satıcı ve alıcılarla sohbet etti.