Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ile Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün iki önemli ziyaretçisi vardı.

Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Abdullah’ı da kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kabulde Türkiye ile Ürdün ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün’ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldılar.