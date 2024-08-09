AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kültepe Kaniş-Karum kazı alanını ziyaret ederek, kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Fatih Altun, Kültepe Kaniş-Karum Kazı Alanı’nı ziyaret etti.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde incelemelerde bulunan Milletvekili Dr. Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Altun, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’ndan yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Dr. Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Altun, Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni de ziyaret ederek, kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan eski ticari anlaşmalar ve yazılı belgeleri de incelediler.

Ziyaretlerinde Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve kazı ekibi ile de bir toplantı yapan Milletvekili Dr. Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Altun, yürütülen çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, yapılan kazı çalışmaları sonrası çıkarılan materyallerin Kayseri'nin tarihi ve turizm değerine önemli katkılar sağlandığını belirterek, yapılan çalışmalara ERÜ olarak her zaman destek olacaklarını söyledi.

Milletvekili Dr. Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Altun’un Kültepe Kaniş-Karum ziyaretine ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun da eşlik etti.