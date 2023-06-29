Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun 2023 birinci dönem çalışmaları tamamlandı. Kurulun ilk toplantısında 356 usta daha “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.

ANKARA (İGFA) - Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’nun, 2023 yılı birinci dönem toplantısında, geleneksel el sanatları, Türk süsleme sanatları, halk ozanları-aşıkları/şairleri, zakirlik, mahalli sanatçı ve çalgı yapımcılığı ile geleneksel tiyatro alanlarındaki başvurular değerlendirildi ve 356 usta “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı. Bu sanatçılarla birlikte Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı 5 bin 975’e yükseldi.

Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kurul toplantılarının temel amacı, Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.

Bu doğrultuda Kurula icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar başvuruda bulunabiliyor.

Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirmiş olduğu köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altında olan geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılmasını sağlanıyor.

Bakanlık bu çalışmayla geleneksel sanatları; yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”ne kaydederek toplumsal hafıza alanında önemli bir hizmet veriyor.