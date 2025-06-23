Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ‘Kültür Park’, Akdeniz’in maviliği ile palmiyelerin tropik esintilerini, ziyarete gelen herkese hissettirmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda hizmet veren Kültür Park, Akdeniz’in maviliğiyle buluşan tropik yeşillikleri, spor alanları ve sosyal yaşam olanaklarıyla kentlilerin nefes alma noktası olmaya devam ediyor.

Sahil boyunca yer alan basketbol, tenis, voleybol ve kaykay kortlarının yanı sıra, belirli noktalarda bulunan çeşmeler ile temiz su hizmeti veriliyor. Kent estetiği için de durmaksızın çalışan ekipler; çimlerin, iklime uygun bitki ve ağaçların dikimini, bakımını ve korunmasını da sağlıyor.

Yenişehir ve Mezitli sahil şeridini kapsayan 7,2 kilometrelik park; yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol, tenis ve kaykay alanları, çocuk oyun parkları ve ücretsiz çeşmeleriyle her yaştan yurttaşa hitap ediyor. 7/24 aktif kullanılan parkta çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, hem kent estetiğine hem de toplumsal buluşmalara katkı sunan alanın, konserlerden kutlamalara birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtiyor. Özgecan Aslan Barış Meydanı ile taraftar meydanları da parkın sosyal dokusunu zenginleştiren alanlar arasında yer alıyor.