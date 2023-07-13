Denizli Büyükşehir Belediyesi 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali, ikinci gününde İncilipınar Parkı, Adalet Parkı ve Sarayköy Atatürk Parkı'nda düzenlenen gösterilerle devam etti. Üç programa da katılarak vatandaşların festival coşkusuna ortak olan Başkan Zolan, “Festivalimiz sizinle güzelleşiyor” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali ikinci gününde de kentin dört bir tarafında coşkuyla devam etti. Festival kapsamında, İncilipınar Parkı, Adalet Parkı ve Sarayköy Atatürk Parkı’nda gösteriler düzenlendi. Halk dansları sanatçılarının renkli kıyafetleriyle adeta görsel bir şölene dönüştürdüğü programlara katılan binlerce vatandaş farklı ülkelerin sahnelediği kültür şölenini ilgiyle izledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da İncilipınar, Adalet ve Sarayköy Atatürk Parkı’nda düzenlenen programlara katılarak vatandaşların festival coşkusuna ortak oldu. Programlarda vatandaşlara seslenen Başkan Osman Zolan böylesine önemli bir festivali gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Denizli’de dünya kültürleri buluşuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapıdan üstyapıya spor tesislerinden yeşil alanlara şehrin tüm ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz gayret ettiğini ifade eden Başkan Zolan, “Fiziki yatırımların yanında kültür ve sanatla da iç içe olmamız gerekiyor” dedi. Festivale yurtiçi ve yurtdışından katılan gruplar olduğunu işaret eden Başkan Zolan, “Denizli’mizde kültürlerin buluşması ve kaynaşması yaşanıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde, hem ülkemizde hem de dünyamızda her türlü güzelliğin inşasında Halk Dansları Festivalimizin katkı sağlamasını diliyoruz. Festivalimiz sizinle güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

11 ülkeden 611 dansçı

Festival kapsamında Gürcistan, Hindistan, Osetya, Acaristan, İran, Kazakistan, Sırbistan, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Moldova; Türkiye'den ise Trabzon, Gaziantep, Bursa, Kütahya, Burdur, Uşak, Aydın, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve Sarayköy Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibi olmak üzere 11 ülkeden 611 dansçı 14 Temmuz’a kadar Denizlililer için sahne alacak.