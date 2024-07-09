Dünyada kültür turizminin bu yıl 6,9 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Türkiye de UNESCO “Dünya Mirası Listesi”nde yer alan pek çok yöresiyle kültür, tarih ve gastronomi odaklı bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin popüler destinasyonları arasında yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada turizm sektöründe son yılların yükselen yıldızı kültür turizmi. Artık sadece deniz, kum, güneş tatili yapmak yerine, tatillerini daha anlamlı ve kültürel deneyimlerle doldurmak isteyen insanların sayısı giderek artıyor.

Expedia Group, Priceline Group ve China Travel tarafından hazırlanan "Cultural Tourism Demand and Trends 2024-2031 Report” (Kültür Turizmi Talep ve Trendler 2024-2031 Raporu) dünyada kültür turizminin bu yıl 6,9 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. Rapora göre kültür turizmi pazar hacmi her yıl ortalama yüzde 14,3 büyüyerek 2031 yılında 17,2 milyar dolara ulaşacak.

Kültür turizmi dendiğinde akla ilk gelen ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. UNESCO “Dünya Mirası Listesi”nde yer alan pek çok yapı ve yöre barındıran Türkiye, kültür turizminin popüler destinasyonlarını barındırıyor.

KÜLTÜR, TARİH VE GASTRONOMİ ODAKLI BİR SEYAHAT DENEYİMİ

Türkiye’nin en önemli turizm markalarından Coral Travel, yeni yerler görmekten hoşlanan ve tarih boyunca hüküm sürmüş eski medeniyetlerin izlerini sürmek isteyenler için Türkiye’nin en popüler kültür turizmi destinasyonlarının listesini çıkardı.

“Coral Travel’ın deneyimli rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen bu turlarda zengin Anadolu coğrafyasının Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi medeniyetler beşiği topraklarına yolculuk yaparak buralardaki kültürel zenginliği gözlerinizle görebilirsiniz” diyen Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, hayata geçirdikleri kampanyalar ve tatil alışverişlerinde ciddi oranlarda tasarruf sağlayan banka promosyonları ile kültür, tarih ve gastronomi odaklı bir seyahat deneyimi yaşamanın daha kolay ve keyifli hale geldiğini vurguladı.

EN TERCİH EDİLEN ROTALARIN BAŞINDA KAPADOKYA GELİYOR

İşte Türkiye’nin en popular kültür turizmi destinasyonları:

KAPADOKYA

Türkiye turları içerisinde en çok tercih edilen bölgeler arasında yer alan ihtişamlı Kapadokya’da Peri Bacaları`nı görebilir, Ihlara Vadisi’nin görkemine yakından tanık olabilir, bölgede bulunan yer altı şehirlerinin gizemini keşfedebilirsiniz. Yöresel lezzetleri tadabilir, çömlek, onyx taşı gibi ürünlerin işlendiği atölyeleri ziyaret edebilir ve dilerseniz balon turu ve Türk gecesi gibi çeşitli aktivitelere katılma imkânı bulabilirsiniz.

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİ & LİKYA

Ege ve Akdeniz’in birbirinden güzel destinasyonlarında tekne turları ile deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabilir, özellikle Likya bölgesinde bulunan antik kentler ile bölge tarihi hakkında bilgiler edinebilir ve muhteşem doğası eşliğinde bölge yemeklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu Harran, dünyanın şu ana kadar bilinene en eski tarihi yapısı Göbeklitepe, peygamberler şehri Şanlıurfa ve ören yerleri, tarihi eserleri, eşsiz doğası ve kültürel mirasıyla adeta açık hava müzesini andıran Mardin'i içinde barındıran birçok farklı destinasyona ev sahipliği yapan Güney Doğu Anadolu Bölgesi turları ile bölge tarihi hakkında bilgiler edinebilir ve yöresel lezzetlerini tadabilirsiniz.

KARADENİZ BÖLGESİ

Yeşil alanlarının yanı sıra Sümela Manastırı gibi tarihi yapıları ve Uzungöl gibi doğal güzellikleri ile de öne çıkan Karadeniz illerini gezerek hem oksijen depolayabilir hem de lezzetli yöresel yemeklerin tadına bakabilirsiniz.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu turları ile bölgenin yapıları, kültürü, coğrafyası ve tarihi hakkında bilgiler edinebilir. Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerini deneyimleyebilirsiniz.