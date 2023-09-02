Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1düzenlenen ‘’ 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları’’ başladı. Yerli ve yabancı birçok firmanın katıldığı Kültür ve Turizm buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu.ŞANLIURFA (İGFA) - 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları Şanlıurfa Fuar merkezinde kapılarını açtı. Türk Hava Yolları Sponsorluğunda, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Malezya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Rusya ve Almanya’dan Turizm ve Seyahat Yazarı ile yabancı Influencerler’in katıldığı Kültür ve Turizm Buluşmalarında Türk Hava Yolları, TÜRSAB, TÜROB, TÜREB ve Türkiye genelindeki Belediyeler, Acenteler, Oteller olmak üzere 160 stant kuruldu.

‘’ 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları’’ açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, THY Genel Müdür Vekili Ahmet Olmuştur, firmaların üst düzey yöneticileri ile Dünyanın en eski ve sağlıklı Şanlıurfa Mutfağı üzerine Dr. Ender Saraç, Ramazan Bingöl ve Ömür Akkor katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve protokol üyeleri tarafından Kültür ve Turizm buluşmalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri Fuar merkezinde kurulan stantları gezdi.

Şanlıurfa’nın tarihi birçok değere sahip olduğunu anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Burada tarihi birçok değerlerimizden Göbeklitepe’den başlayarak her döneme ait değerlerden bahsetmek mümkündür. Şanlıurfa’nın bir diğer özelliği ise tarihin her dönemine ait tarihi eserlerin burada olmasıdır. O gün ki kültür bu gün burada hoşgörüye dönüşmüştür. Hoşgörü yazılarda aranmaz, kitaplarda aranmaz, eğer hoş görü ve cömertliği nasıl hoş görüye dönüştüğünü görmek istiyorsanız bu şehrin adı Şanlıurfa’dır. Bizim kaybetmememiz gereken değerlerden biri de maddi olmayan bu güzel değerlerdir. Esas korumamız gereken değerlerimiz de belki bunların ötesindeki değerlerimizdir. Maddi olmayan değerlerimizdir. En büyük projem 2 buçuk milyon Şanlıurfalının kardeşliğidir. Bu günde aynı iddiadayım. Şehrin ayağa kalkması için tüm dinamiklerin, tüm güçlerin bir araya gelmesi lazım. Biz bunu yapacağız ve bunu yapmaya mecburuz. Çünkü Şanlıurfa hak ettiği yere gelmesi için buna hepimizin ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak devam edeceğiz. Stant açan ve Şanlıurfa gelen misafirlerimiz kente çok büyük değer kattı’’ dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise Şanlıurfa’nın turizm alanında birçok potansiyele sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Abdürrahim Dusak ile Mehmet Ali Cevheri ise Şanlıurfa’nın turizm alanında müthiş bir hazineye sahip olduğunu söylediler.

TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, THY Genel Müdür Vekili Ahmet Olmuştur, Ender Saraç, Ramazan Bingöl ve Ömür Akkor kentin turizm alanında daha iyi yerlere gelmesi için düzenlenen Kültür ve turizm buluşmasının önemine değindiler.