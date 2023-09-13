Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde sırayı Gaziantep alıyor. 16 Eylül’de başlayacak olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 24 Eylül’e kadar devam edecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te 16 Eylül’de başlayacak olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde sergilerden tiyatro gösterilerine, konserlerden çocuk etkinliklerine, gastronomi etkinliklerinden söyleşilere kadar yüzlerce ücretsiz etkinlik 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek.

Gaziantep’te festivale özel oluşturulan Lezzet Sokağı’nda Türkiye’den ve dünyadan ünlü şeflerin katılımıyla atölyeler ve sohbetler düzenlenecek.

Festival kapsamında Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün resmi açılışı da gerçekleştirilecek. GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde “Rönesans Rüyaları-Refik Anadol”, “Minyatür Sanatı ile Gaziantep Mutfağı”, “Bir Hayalin İnşası”, “Anadolu-Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi”, “Geleneksel El Sanatları Atölyeleri” (Ebru, Cam, Bakır ve Dokuma) ziyaretçiler ile buluşmaya hazırlanıyor. Festival rotasında yer alan ve Gaziantep kültürünün ve tarihinin anlatıldığı tematik müzeler olan Udma Peynir Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Pişirici Mescidi ve Kasteli’nde de rehberli geziler düzenlenecek.

7 FARKLI ÜLKEDEN 13 ŞEF ZİYARETÇİLERİ LEZZET YOLCULUĞUNA ÇIKARACAK!

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde Michelin yıldızlı şefler başta olmak üzere gastronominin önde gelen isimleri yöresel ürünlerle harmanlayacakları yeni tatlarla misafirleri, lezzetli bir yolculuğa çıkaracak.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde bu yıl da gastronomi alanındaki uzman isimlerle paneller, söyleşiler, workshoplar düzenlenecek. Festivalde Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez ve Martina Puigvert Puigdevall, Portekiz’den Joao Oliveira ve Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani ve Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam ve Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştirecek.

22 TÜRK ŞEF, WORKSHOP, PANEL VE SÖYLEŞİLERLE ZİYARETÇİLERİN KARŞISINA ÇIKACAK

Türk şeflerden Ömür Akkor, Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç ve kadayıf alanında öne çıkan Ali Usta yine workshoplarda ustalıklarını konuşturarak, misafirlerin damağına dokunacak. Bunun yanı sıra Zeynep Pınar Taşdemir, Serkan Aksoy, Cihan Çetinkaya, Mevlüt Özkaya, “Yıldız Şeflerin Coğrafi İşaret Almış Yöresel Ürünleri Dünya Gastronomisine Tanıtmak için Yaptıkları Öncü Girişimler” konulu panelde konuşmacı olarak bulunacak. Diğer yandan Aylin Yazıcıoğlu, Umut Karakuş, Emre Şen, Doğa Çitçi ve Eyüp Kemal Sevinç “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gıda Ürünleri ile Yeni Reçete Çalışmaları” konulu panelde yorumlarını katılımcılarla paylaşacak. “Yeme-İçme Sektöründeki Gelecek Nesil Kadınlara Örnek Teşkil Edecek Tavsiyeler” konulu panele ise gastronomi alanından Aylin Öney Tan, Sinem Özler, Hülya Tiritoğlu, Maria Ekmekçioğlu, Ebru Kocaacar ve Damla Uğurtaş katılacak.