2023 - 2024 futbol sezonunda Edirne 1. Amatör Lig’de mücadele edecek olan 1984 Keşan Kültürspor yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kültürspor Başkan Yardımcısı Harun Arslan, yeni sezon için geçen yılki oyuncularından Burakhan Fındıcak, Beytullah Yalın,Resul Uçar, Serdar Çınar ve Baran Bozyel ile görüşerek yeni sezon için anlaştıklarını açıkladı.

Fındıcak, Yalın, Uçar, Çınar ve Bozyel yeni sezonda yeniden Kültürspor ile anlaşmalarından memnun olduklarını belirterek, “Başkan Evren Bulut ile Başkan Yardımcısı Harun Arslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz” dedi.