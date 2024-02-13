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Saat 13.30’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan maçı Kırcasalihspor 1-0 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Kültürspor maça SMA hastası Nisanur’a destek veren pankartla çıktı. “Nisanur’un Yanındayız. Bu yılki atkı gelirlerimizi Nisanur’a bağışlıyoruz” yazılı pankartla sahaya çıktı.

Edirne 1.Amatör Lig B grubunda Kırcasalihspor ile karşılaşan Kültürspor mücadeleyi 1-0 kaybetti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B grubunda mücadele eden Keşan Kültürspor geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında Kırcasalihspor ile karşılaştı.

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