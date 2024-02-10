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Grupta oynanacak karşılşamların programı şöyle;

Edirne 1.Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Keşan Kültürspor ikinci yarının ilk maçına yarın çıkıyor. ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan Kültürspor yarın ikinci yarının ilk maçında Kırcasalihspor ile karşılaşacak.

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