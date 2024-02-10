Edirne 1.Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Keşan Kültürspor ikinci yarının ilk maçına yarın çıkıyor.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan Kültürspor yarın ikinci yarının ilk maçında Kırcasalihspor ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 13.30’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında başlayacak.
Grupta oynanacak karşılşamların programı şöyle;
Saat: 13.30-Keşan 1984 Kültürspor-Kırcasalihspor
Saat: 14.00-Küplü Halk Oyunlarıspor-Aşçıoğlu Gençlik
Saat: 16.15-18 Kasım Kurtuluşspor-Havsaspor