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Grupta haftanın maç programı şöyle;

Edirne 1. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Kültürspor, Yenikarpuzluspor ile karşılaşacak. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1. Amatör Lig B grubunda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor ligin 9.haftasında yarın Yenikarpuzluspor ile karşılaşacak.

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