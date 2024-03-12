Edirne 1. Amatör Lig B Grubu'nda 18 Kasım Kurtuluşspor- Keşan 1984 Kültürspor maçında, maçın tatil edilmesine Kültürspor Kulübü Başkanı Evren Bulut yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne 1.Amatör Lig B Grubu'nda geçtiğimiz Pazar günü oynanan 18 Kasım Kurtuluşspor- Keşan 1984 Kültürspor maçının 63.dakikasında maçın tatil edilmesine Kültürspor Kulübü Başkanı Evren Bulut yaptığı açıklama ile sert bir tepki gösterdi.

Bulut, şampiyonluktaki rakipleri 18 Kasım Kurtuluspor maçına nasıl oluyor da bir Uzunköprlü hakemin verilmesini anlayamadıklarını belirterek, şunları söyledi. "Geçtiğimiz Pazar günü Uzunköprü Oğuz Arda Sel Sahasında Oynadığımız 18 Kasım Kurtuluş Spor Maçında hakemler yine bizi şaşırtmadı Önceden planladıkları gibi Keşan Kültürspor’a 2 kırmızı kart ile 9 kişi bırakıldık. Buna rağmen oyun üstünlüğünü elimizden bırakmadık ve mutlak galibiyetle ayrılacağımız maçta hakemler baktılar kırmızı kartlar ile Keşan Kültürspor'u durduramayacaklar hayali bir sebep üretip maçı 63.dakika 0-0 iken tatil ettiler, suçumuz nedir, hakemler her sezon neden Keşan Kültürspor’a bu kadar ön yargılı ve nefretle yaklaşıyorlar anlamış değiliz. Her sene şampiyonluğa bir adım kala Keşan Kültürspor’u hakem eliyle yarış dışında bırakıyorlar. Eğer suçumuz gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, topluma kazandırmaksa, biz bundan onur duyuyoruz."