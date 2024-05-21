Edirne U17 Ligi şampiyonluk maçının ardından Keşanspor Kulübü oyuncularına, Yeniimaretspor taraftarı ve sporcularının saldırıda bulunulmasına Keşanspor’a kulüplerden destek yağdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor, Keşan İdmanyurdu, Beyendikspor, Keşan Genç Ordu, Keşan Gençlerbirliği, Keşan 1984 Kültürspor, Keşan Özenspor, Keşan Zaferspor, Subaşıspor ve Yenikarpuzluspor yaptıkları yazılı açıklama ile, Yeniimaret ve Keşanspor final maçının ardından Keşanspor’a yapılan saldırıyı kınayarak Keşanspor’a destek olduklarını açıkladı.