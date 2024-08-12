Ülkemizin en büyük sorunlarından biri haline gelen kumar bağımlılığı, kendini geliştirmeye devam ederken, online kaçak illegal oyunlarda ülke gündemini sarmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütüne göre, yetişkinler arasındaki kumar oynama bozukluğunun yaygınlığı %0.1 ile %5.8 arasında değişmektedir. Yılda yaklaşık 350 milyon kişi problemli kumar oynama davranışı sergilemektedir.

Ülkemiz ise kumar bağımlılığında 3. sırada yer alıyor.

Bursa’da bir vatandaş kumar bağımlılığından yeni kurtulduğunu vurgularken Herkes Duysun ekibine şu ifadelerde bulundu:

“Bundan önceki hayatımda kumar bağımlısıydım. Aldığım paranın bir çoğunu kumar oynamaya harcıyordum. Öğrencilik hayatım yeni bittiğinde, para kazanmaya başladığım vakit önceliğim kumar oldu. Kumardan kurtulmak için zorlu bir süreçten gelsem de sonu rahatlatıcı oldu.”