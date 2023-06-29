Dinamik ve özgün tarzıyla dikkat çeken Kum, yeni albümü "İstanbul Funk"ın habercisi şarkıları "Nasip"i yarın Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - “Düşmanlarıma”, “Seni Sevemem”, “Gel Karolina” gibi şarkılarla başarılı bir kariyer ivmesi yakalayan Kum; “Apartmanlar” isimli Anadolu punk albümünün ardından arayı açmayarak rap albümü “İstanbul Funk’tan ilk single’ını yayınlıyor.

"Nasip", Kum'un hikayeler anlatan sözleri ve eşsiz müzikal yapısıyla dinleyicileri büyülemeyi hedefliyor. Şarkının söz ve müziği Burkut Kum'a ait. Şarkının düzenleme koltuğunda ise Kum’a Luca Fritz ve Denzi eşlik ediyor. Kum, cesurca birleştirdikleri hiphop, newschool ve rock tarzlarıyla kendi özgün seslerini ortaya koyuyor.

Kum'un müzikal yolculuğunun yeni adımı “İstanbul Funk”in ilk şarkısı “Nasip”, yarın tüm dijital platformlarda yayında.