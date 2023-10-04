Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kumdere’de devam eden ilave içme suyu kuyuları açılması ile mevcut depo arası ilçe suyu bağlantı hattı yapım işi çalışmalarını inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kumdere, yeni kuyular ile Keşan’ın su ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran’dan bilgi aldı.

Başaran, sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek; kuyu açma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında 102 metre derinliğe ulaşıldığını kaydetti. 108 metre için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Proje kapsamında beşinci kuyuyu açtıklarını belirten Başaran, "İller Bankası’nın daha önceden açtığı 3 tane kuyu vardı. O kuyularda değerlendirmeleri yaptık. Yeteri kadar su alıyoruz. Ancak daha önce açılan 3 kuyu zaman içerisinde tükenmiş. Onları yeniledik ve proje kapsamında toplamda 8 kuyumuz olacak. 5 kuyunun ortalama sondaj derinliği 150 metre. Bir kuyuda 128 metrede su çıktı. Sürekli numuneler alıyoruz. Çalışmaların ardından toplamda 15 kuyumuz olacak. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Kumdere, Kadıköy Barajı’nda olduğu gibi Keşan’a tek başına yetecek bir kaynak olacak. Ancak yeraltı suyu olması sıkıntılı. Kumdere coğrafyası su bakımından çok zengin bir yer. Yaşadığımız kuraklık nedeniyle etkilendi. Ancak buna rağmen su bulabiliyoruz. Kuralık devam ederse su seviyelerinde azalmalar olacak” diye konuştu.

“KEŞAN’IN 30 YILLIK SU İHTİYACINI BU PROJEDEN KARŞILAYABİLİRİZ”

Başaran proje maliyeti 42,5 milyon TL, iş artışlarıyla birlikte 45 milyon TL’ye yaklaşabileceğine vurgu yaparak, su konusunda maliyet anlamında yapılmış en büyük proje olduğunu söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yeni kuyular ile birlikte Kumdere’de 15 kuyudaki su miktarının Keşan’daki ihtiyacı tek başına karşılayacağını dile getirdi.

Vatandaşlara yaptığı tasarruf çağrısını yineleyen Başkan Helvacıoğlu, "Yeraltı kaynaklarımızda derinlik aşağılara inmeye başladı. 150-200 metrelere gidiyoruz. O da su bulabilirsek. Gelecekte susuzluk sorunu var. Burada yaptığımız iş çok kıymetli. Geçmişte olan sistem artık yok. Bölge aynı ama yeni sisteme entegre ediyoruz. Su kaçağı olmayacak, kontrol mekanizması sağlam olacak. Dijital ortamda bir yönetim şekli olacak. Su yönetimi bu. Kuyudan çıktıktan itibaren depoya dökülene kadar takip edeceğiz. Çalışmaları Kasım ayı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz. Ciddi bir yatırım. Keşanlı hemşehrilerim suyun kıymetini bilmeli. Suyu para ile satın alamayacağımız günlere gidiyoruz. O yüzden su konusunda tasarruf etmeliyiz. Önümüzdeki dönemde su krizi yaşanacağını düşünüyorum. Dünyanın sorunu su olacak. Kuraklık böyle devam ederse 10 sene sonra deniz suyunu arıtırız. Kuraklık böyle devam ederse yer altı kaynaklarımız da tükenir” diye konuştu.