Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı yazlık bölge Kumla’da, emniyet güçleri tarafından yapılan denetimler sıkılaştı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Plajı’nda denetimler sıklaştı. Bursa’nın önemli yazlık ve tatil bölgelerinden biri olan Kumla’da, emniyet güçlerinin tatilcilerin güvenlikleri için yaptığı denetimler sıkılaştı.

Denetimlerin sıkılaşmasının sebepleri ise bölge halkı tarafından mülteci krizi ve vatandaşların güvenlik endişeleri olarak kaydedildi.

Özellikle mültecilerin yazlık bölgelerde çıkardıkları krizlerin üzerine, rutin kontrolün üzerine çıkan emniyet güçleri bölgede sıkı denetime girdi.