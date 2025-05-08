Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen söyleşide, kadın girişimciliği ve topraksız tarımda inovasyon konuları ele alındı. Öğrenciler, Star Çilek’in kurucuları ile ilham veren bir kariyer yolculuğuna tanıklık etti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu, tarım sektöründe girişimcilik ve inovasyon konularına ışık tutan önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.

"Kadın Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Uygulamaları: Star Çilek Örneği ve Kariyer Yolculuğu" başlıklı etkinlikte, Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan ve Ziraat Mühendisi Eda Şimşek öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide, topraksız tarım sistemleri, bitki besleme stratejileri, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve pazarlama süreçleri gibi konular uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Katılımcılar, “Star Çilek” markasının doğuş hikâyesiyle birlikte kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, çözüm yolları ve başarı anahtarlarını dinleme fırsatı buldu.

Pınar Kalkan, konuşmasında, “Kadınlar isterse başarır. Yeter ki cesaret etsinler ve bilimden güç alsınlar.” dedi. Eda Şimşek ise kadınların üretim gücüne vurgu yaparak, teknik bilginin yanında vizyon, stratejik planlama ve yenilikçi düşünmenin de başarıyı getiren temel unsurlar olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Soru-cevap bölümüyle etkileşimli bir yapıya kavuşan buluşma, gençlerin kariyer planlamalarına da katkı sağladı.