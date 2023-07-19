Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyun 28 Temmuz 2023 Cuma günü Nevşehir’de sahnelenecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Eski bir İstanbul hikâyesini anlatan ve tiyatroseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen oyun için biletler 24 Temmuz Pazartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde satışa çıkacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği “Kumpanyada Curcuna” isimli oyun 28 Temmuz 2023 Cuma günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Sanat yönetmenliğini Caner Demir’in üstlendiği oyunda; Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Harun Özağ, Aykut İspir, Alican Turan, Deniz Akkaya, Oğuz Cabir Arslan, Evrim Artut, Ahmet Altan Dalyan, Abdulsamed Albora, Samira Tiryaki, Yağmur Şayir, Irmak Çakmak, Samet Karakaş, Ayber Faruk Özbeyli ve Esma Nur Karaca sahne alacak.

12 yaş altı çocukların alınmayacağı 2 perdelik oyun için biletler, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde satışa çıkacak. Biletler, yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satılacak.