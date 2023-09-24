Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü beton yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kumru ilçesinin Fizme ve Kurtuluş Mahalleleri bir birlerine bağlayan bağlantı yolu beton yol konforuna kavuştu.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, ulaşım seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

VATANDAŞLAR KONFORLU YOLLARA KAVUŞUYOR

Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak, arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında Kumru ilçesinin Fizme ve Kurtuluş Mahallerini bir birine bağlayan 2.5 km’lik güzergâh beton yola kavuştu. Yapılan bu çalışma mahalle sakinlerinin uzun yıllardır beklediği hizmeti almasını sağladı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmaları değerlendiren Fizme ve Kurtuluş mahalle sakinleri yapılan çalışmaları çok beğendiklerini belirtti. Sorunların çözüldüğünü aktaran mahalleliler çalışmaları dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.