Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 29’uncu pazar yeri Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi 2396 Sokak’ta açıldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk pazar gününde hem esnafı hem de vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Uysal, pazar yerlerine belli bir standart getirmeyi hedeflediklerini bu sayede hem esnafın hem vatandaşın haklarını koruyarak kentin ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamak için gayret ettiklerinin altını çizdi. Başkan Uysal, “Pazar yerlerini cazip hale getirmek zorundayız. Pazar yerlerimizde üniforma, iş kıyafeti, mal standardı şartlarını, hijyen standardı en yüksek seviyelere getirerek pazar cirolarımızı artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Uysal, hatıra fotoğrafları çektirirken esnafın tezgahlarından ikram ettiği ürünlerin de tadına baktı.

MAHALLELİ MUTLU

Bebekleriyle alışverişe gelen Ayşegül ve Ümit Ayna çifti memnuniyetlerini dile getirdi. Çift, “Ne zaman açılacak diye bekliyorduk. Bugün erkenden kalktık geldik. Hem hayırlı olsun diyelim hem de alışveriş yapalım istedik. Muratpaşa Belediyesine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle uzak mahallelere gitmekte zorlandıklarını ifade eden 68 yaşındaki Hülya Aslan “Pazar konusunda çok sıkıntılıydık. Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bundan önce uzak mahallelerde kurulan yerlere gitmemiz gerekiyordu. Yaşı nedeniyle eşim son zamanlarda araba kullanamıyor. Ya kızımızı bekliyorduk ya da taksiyle gitmemiz gerekiyordu. Bu da ciddi bir maliyet oluşturuyordu” diye konuştu.